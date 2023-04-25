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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:43

Иркутский государственный университет получил 12,3 миллиона на реализацию проектов Росмолодежи

Деньга получат 10 проектов университета
Елена СИНИЦА
Иркутский государственный университет получил 12,3 миллиона на реализацию проектов Росмолодежи

Иркутский государственный университет получил 12,3 миллиона на реализацию проектов Росмолодежи

Фото: Даниил ОПАРИН

Иркутский государственный университет стал победителем во Всероссийском конкурсе молодежных проектов от Росмолодежи. Как итог, университет получит 12,3 миллиона рублей, чтобы реализовать 10 проектов, которые связаны с развитием студенческой жизни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Рады, что экспертная комиссия Росмолодежи по достоинству оценила проекты наших студенческих объединений. Такое финансирование станет импульсом развития спорта, творчества и самоуправления, - прокомментировал проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности ИГУ Александр Манзула.

В частности, на эти деньги студенческая баскетбольная лига "Байкал" займется организацией отборочных игр и мастер-классов, а молодежный туристический проект "Байкальские тропы" создаст возможность для студентов и молодых ученых и специалистов со всей страны своими глазами увидеть пейзажи Байкала.