Иркутский государственный университет получил 12,3 миллиона на реализацию проектов Росмолодежи Фото: Даниил ОПАРИН

Иркутский государственный университет стал победителем во Всероссийском конкурсе молодежных проектов от Росмолодежи. Как итог, университет получит 12,3 миллиона рублей, чтобы реализовать 10 проектов, которые связаны с развитием студенческой жизни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Рады, что экспертная комиссия Росмолодежи по достоинству оценила проекты наших студенческих объединений. Такое финансирование станет импульсом развития спорта, творчества и самоуправления, - прокомментировал проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности ИГУ Александр Манзула.

В частности, на эти деньги студенческая баскетбольная лига "Байкал" займется организацией отборочных игр и мастер-классов, а молодежный туристический проект "Байкальские тропы" создаст возможность для студентов и молодых ученых и специалистов со всей страны своими глазами увидеть пейзажи Байкала.