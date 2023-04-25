В Иркутске управляющие организации приступили к сносу будок для бездомных собак Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске сотрудники управляющих организаций после отлова безнадзорных собак демонтируют их будки. С 10 апреля было снесено не менее 15 таких сооружений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В частности, будки снесли в микрорайоне Топкинский, на улицах Поленова, Баррикад, Сибирских Партизан, Байкальская, Авиавторов, Ямская, - говорят в администрации города.

Как отмечают в комитете по управлению Октябрьским округом, нередко жители попросту жалеют бездомных животных, потому и обустраивают им жилища. Вот только устанавливать такие будки для безнадзорных животных запрещается по закону.

В мэрии отметили, что собаки часто собираются стаями именно там, где о них кто-либо заботится. В администрации порекомендовали помогать кормами собакам и кошкам в приютах, а также ответственно относиться к домашним питомцам.