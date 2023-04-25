В Иркутске с 26 апреля 2023 года перенесут остановку транспорта «Бульвар Рябикова» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Власти Иркутска предупредили горожан о транспортных изменениях. Известно, что с 26 апреля в городе перенесут остановку общественного транспорта «Бульвар Рябикова». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Остановку сместят в сторону Жиркомбината, на 70 метров назад к торговому центру «Ручей», - так прокомментировали изменения в пресс-служба мэрии Иркутска.

В администрации пояснили, что такая мера - временная. Это необходимо на период строительства детской поликлиники на бульваре Рябикова.

Соответствующие коррективы будут внесены в схемы движения маршрутов № 8 «Н.И.ТЭЦ – микрорайон Зеленый» и № 18 «Н.И.ТЭЦ – микрорайон Юбилейный».

Ранее сообщалось, что в Иркутске управляющие организации приступили к сносу будок для бездомных собак. В частности, уже снесено 15 подобного рода сооружений. Подробнее о том, почему принимаются такие меры, вы можете прочитать в нашем материале.