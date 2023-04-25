В Братске Иркутской области временно отключают телевизионное вещание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приемную мэра Братска поступило множество обращений в связи с тем, что был отключен телевизионный сигнал. Директор Иркутского филиала РТРС Александр Сгребный прокомментировал этот вопрос.

- Сейчас идут плановые работы по модернизации оборудования. Братчане помнят, как в прошлом году тоже отключали ТВ сигнал, когда шла покраска телебашни. В прошлом году отремонтировали, в текущем - устанавливают оборудование, - приводятся его слова в телеграм-канале мэра Братска Сергея Серебренникова.

Так, по плану телевизионное вещание будут отключать в рабочее время - с 10.30 и до 17.00. Отключения ожидаются с 25 по 27 апреля и с 2 по 4 мая.

В РТРС пообещали постараться выполнить работы максимально быстро.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в 2023 году "ловить" нарушителей ПДД будут 15 комплексов фиксации.