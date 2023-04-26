Иркутская область выбирает лучшего учителя Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье впервые объявлено народное голосование в профессиональном конкурсе «Учитель года–2023». Каждый житель региона может сделать свой выбор в режиме онлайн - один раз за все время соревнования.

Чтобы отдать голос, перейдите по ССЫЛКЕ, после чего нажмите имя одного из 32 педагогов. Вы можете просмотреть визитную карточку конкурсанта, а также узнать, какое муниципальное образование он представляет.

Народное голосование проходит до 12.00 27 апреля. Итоги подведут во время торжественной церемонии закрытия конкурсов профессионального мастерства в Иркутской области.

Напомним, 26 апреля столбик термометра в Иркутске не поднимется выше +2 градусов. Также в городе бушуют снегопад и метель. Однако синоптики назвали дату, когда в регион вернется тепло.

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