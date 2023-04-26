Около 70 спецмашин очищают федеральные трассы от снега в Иркутской области Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

До 52 комбинированных дорожных машин выйдут в ближайшие два дня на федеральные трассы в Иркутской области для очистки проезжих частей от снега. Также в работе задействованы 75 человек, 5 автогрейдеров и 10 машин для перевозки рабочих. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- 26 и 27 апреля на федеральных автомобильных дорогах Иркутской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По информации Иркутского гидрометеорологического центра ожидается ветер 15-20 м/с, в южных районах до 23 м/с, сильный мокрый снег и очень сильный снег, метели, налипание мокрого снега, гололед, - отмечают в учреждении.

Противогололедные материалы уже заготовлены на базах хранения.

Напомним, столбик термометра в среду, 26 апреля, в Иркутске не поднимется выше +2 градусов, а порывы ветра достигнут 20-ти м/с. Тем временем, на Байкале ожидается усиление до 30-ти м/с! Стоит ли жителям Приангарья ждать тепла в уходящем апреле? Ответ на этот вопрос дали специалисты Росгидромета. Синоптики обещают, что выходные будут по весеннему жаркими.

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