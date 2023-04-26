675 жителей Иркутской области получат выплаты к 37 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К 37-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции ежемесячные денежные выплаты получат 675 жителей Иркутской области. В том числе 576 ликвидаторов последствий техногенной катастрофы, два человека, ставших инвалидами вследствие лучевой болезни, 20 жителей, эвакуированных в 1986 году. Также поддержка положена несовершеннолетним детям вышеперечисленных категорий. В этом году средства получат 77 ребятишек. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Отделения СФР.

- Для данной категории граждан также предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца и установление двух пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), - отмечают в ведомстве. - Так, для граждан, которые принимали участие в работах по ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения в 1986 - 1987 годы, возраст выхода на пенсию уменьшается на 10 лет; для принимавших участие в указанных работах в 1988 - 1990 годы - на 5 лет.

Напомним, в рамках региональной программы ветеранам боевых действий в Иркутской области за счет бюджета предоставляются путевки в местные санатории. В 2023 году только на курорте «Ангара» бесплатно пройдут оздоровление 150 человек. При этом, есть возможность выбрать между отдыхом на территории Приангарья и компенсацией части стоимости путевки на оздоровление в санатории России. Возможно получить до 50 % от цены на проживание в течение 14 дней, но сумма не должна превышать 30 тысяч рублей.