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НовостиОбщество26 апреля 2023 3:29

Более 20 млн рублей собрали жители Иркутской области во время депутатского телемарафона «Все для Победы»

Деньги пойдут на нужды бойцов из Иркутской области
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Более 20 миллионов рублей собрали жители Иркутской области в ходе депутатского телемарафона «Все для Победы».

Более 20 миллионов рублей собрали жители Иркутской области в ходе депутатского телемарафона «Все для Победы».

В время телемарафона «Все для Победы», который организовало Законодательное Собрание Иркутской области, жители собрали более 20 миллионов рублей. Из них более 5 миллионов перечислено на счет Иркутской области в фонд «Все для Победы» и фонды, созданные в регионе для помощи участникам СВО.

Средства пойдут на помощь землякам, которые проходят службу в зоне СВО,

Телемарафон проходил на площадке медиагруппы «Комсомольская правда». Его можно было смотреть в прямом эфире телеканала ТИВИСИ, на сайте и в соцсетях «КП», соцсетях ЗС. В марафоне участвовали спикер областного парламента Александр Ведерников, губернатор Игорь Кобзев, координатор регионального проекта «Золотые руки ангела» Евгений Идрисов, волонтеры и общественники, представители штаба «Народного фронта».

Депутаты и сотрудники аппарата ЗС перечислили на счет Иркутской области в фонде «Все для Победы» около 500 тысяч рублей. Кроме этого, автомобили для отправки в зону СВО предоставили Олег Попов, Георгий Любенков, Денис Шершнев, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, председатель Думы Шелеховского района Федор Саломатов, думы Черемхово, Черемховского и Заларинского районов. Больше всего денег собрали жители Черемхово, Черемховского, Заларинского и Куйтунского районов.

- У нас с военнослужащими одни надежды, переживания, и это то, что делает нас большой единой страной, – сказал спикер ЗС Александр Ведерников.

- Наши ребята на передовой должны постоянно чувствовать, что они в фокусе внимания, что мы вместе с ними, – отметил губернатор Игорь Кобзев и поблагодарил всех за неравнодушие.