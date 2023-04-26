Более 20 млн рублей собрали жители Иркутской области во время депутатского телемарафона «Все для Победы»

Более 20 миллионов рублей собрали жители Иркутской области в ходе депутатского телемарафона «Все для Победы».

В время телемарафона «Все для Победы», который организовало Законодательное Собрание Иркутской области, жители собрали более 20 миллионов рублей. Из них более 5 миллионов перечислено на счет Иркутской области в фонд «Все для Победы» и фонды, созданные в регионе для помощи участникам СВО.

Средства пойдут на помощь землякам, которые проходят службу в зоне СВО,

Телемарафон проходил на площадке медиагруппы «Комсомольская правда». Его можно было смотреть в прямом эфире телеканала ТИВИСИ, на сайте и в соцсетях «КП», соцсетях ЗС. В марафоне участвовали спикер областного парламента Александр Ведерников, губернатор Игорь Кобзев, координатор регионального проекта «Золотые руки ангела» Евгений Идрисов, волонтеры и общественники, представители штаба «Народного фронта».

Депутаты и сотрудники аппарата ЗС перечислили на счет Иркутской области в фонде «Все для Победы» около 500 тысяч рублей. Кроме этого, автомобили для отправки в зону СВО предоставили Олег Попов, Георгий Любенков, Денис Шершнев, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, председатель Думы Шелеховского района Федор Саломатов, думы Черемхово, Черемховского и Заларинского районов. Больше всего денег собрали жители Черемхово, Черемховского, Заларинского и Куйтунского районов.

- У нас с военнослужащими одни надежды, переживания, и это то, что делает нас большой единой страной, – сказал спикер ЗС Александр Ведерников.

- Наши ребята на передовой должны постоянно чувствовать, что они в фокусе внимания, что мы вместе с ними, – отметил губернатор Игорь Кобзев и поблагодарил всех за неравнодушие.