Сквер медикам-героям благоустроят в Иркутске в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улице Станиславского в Иркутске появится сквер, посвященный героям-медикам, погибшим во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Общественное пространство напротив Лисихинского парка было создано еще в 2021 году. Вскоре здесь заасфальтируют тропинки, в центре положат плитку, а также установят скамьи, урны и освещение. Особое внимание уделят озеленению: высадят кустарники, разобьют партерный газон. О планах сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Будет обустроена подпорная стенка для размещения памятника. Его планируют установить на средства из внебюджетных источников. Монумент создадут в виде асимметричной арки с надписями на русском языке и латыни: «Служа другим, сгораю сам», - рассказали в мэрии.

Работы проведут в рамках городской программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды».

Напомним, автомобилисты Иркутска пожаловались на новую дорожную разметку на пересечении улиц Кожова и 3-го Июля. Дело в том, что на месте прерывистой линии появилось сплошная, из-за чего у водителей при повороте в сторону улицы Коммунистической исчезла возможность перестроиться и продолжить движение в сторону Правобережной развязки. Выяснилось, что ошибку допустил подрядчик.

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