Жители четырех сел в Иркутском районе остались без света 26 апреля Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Сразу четыре населенных пункта в Иркутском районе остались без света днем 26 апреля. Около 11 часов отключение электроснабжения произошло в поселке Грановщина, селах Урик и Хомутово, а также в деревне Куда. Спустя час специалистам удалось частично восстановить подачу электричества в жилые дома, однако работы все еще продолжаются. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Бригады Восточных электрических сетей направлены для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00 (Ирк), - говорится в сообщении в соцсетях организации.

Напомним, столбик термометра в среду, 26 апреля, в Иркутске не поднимется выше +2 градусов, а порывы ветра достигнут 20-ти м/с. Тем временем, на Байкале ожидается усиление до 30-ти м/с! Стоит ли жителям Приангарья ждать тепла в уходящем апреле? Ответ на этот вопрос дали специалисты Росгидромета.