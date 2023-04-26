Рассказываем, как долго продлится ограничение движения по улице Петрова в Иркутске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Внимание, автомобилисты! Ограничение движения по улице Петрова в Иркутске введено с 26 апреля. Это связано с проведением работ по ремонту тепловых сетей возле здания, расположенного по на улице Рабочего Штаба, 46. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Движение на улице Петрова будет частично ограничено

С 09:00 26 апреля до 19:00 10 мая 2022 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Петрова, - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Таким образом, ограничение движения по улице Петрова в Иркутске продлится чуть больше двух недель. Водителей просят быть внимательными на дорогах, обращать внимание на спецтехнику и заранее планировать маршрут.

Напомним, 26 апреля подрядчик исправил разметку на пересечении улиц Кожова и 3-го Июля в Иркутске. По ошибке вместо прерывистой линии нанесли сплошную, из-за чего у водителей при повороте в сторону улицы Коммунистической исчезла возможность перестроиться и продолжить движение в сторону Правобережной развязки.

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