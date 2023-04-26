В Братске инженер и ведущий экономист отдали мошенникам 5 млн рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

За минувшие сутки в отделы полиции Братска за помощью обратились сразу две жертвы мошенников. Преступники обманули сибиряков на общую сумму - 5 миллионов рублей. При этом обе женщины поверили в одну и ту же "легенду". Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Незнакомец, представившийся в телефонном разговоре сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что третьи лица пытаются оформить на имя потерпевших денежный заем, - рассказали в ведомстве. - Он убедил их в необходимости срочно исчерпать свой кредитный потенциал, чтобы якобы опередить аферистов и не дать им осуществить задуманное.

Так женщины и поступили. Они отправили взятые в банке деньги на неизвестные счета, после чего жулик перестал выходить на связь. 37-летняя инженер одного из крупнейших городских предприятий лишилась более 4 миллионов. Вторая 63-летняя братчанка, работающая ведущим экономистом местного образовательного учреждения, задолжала почти 700 тысяч рублей.

Напомним, в Тайшете суд признал местного жителя виновным сразу в двух преступлениях: причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. Как стало известно правоохранителям, в июле прошлого года мужчина пришел в гости к знакомой, чтобы вместе выпить спиртного. Однако во время застолья между ними началась ссора. Разозлившись, пьяный сибиряк схватил металлическую ножку кровати и начал избивать ей женщину. Удары были настолько сильными, что жертва получила открытый перелом ноги.