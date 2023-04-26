Усиление ветра до 28 м/с ожидается на Байкале 27 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

В иркутском МЧС предупреждают: в ближайшие сутки погода на Байкале будет далека от весенней. На села, расположенные на берегу озера, в четверг, 27 апреля, обрушатся снегопад, метели и штормовой ветер с порывами до 23-28 м/с.

- Убедительная просьба к гражданам учитывать сложные погодные условия, проявлять максимальную ответственность в вопросах безопасности! Если вы стали свидетелем происшествия, необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России - 101, - обращаются к жителям и гостям региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным синоптиков, завтра в южных районах Приангарья будет ветрено - 15-20 м/с. Ночью ожидаются очень сильные осадки в виде мокрого снега.

Напомним, из-за гололеда в Иркутском районе днем 26 апреля произошло смертельное ДТП, которое унесло сразу пять жизней, в том числе двоих детей. Иномарка и грузовик столкнулись на трассе на территории Маркова. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, отделался лишь испугом. Момент аварии попал на кадры видеорегистратора.

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