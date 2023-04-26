Прокуратура подключилась к проверкам из-за смертельного ДТП в Иркутском районе. Фото: прокуратура региона
Прокуратура контролирует проверочные мероприятия по факту автоаварии в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
-Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, - прокомментировали в ведомстве.
По имеющейся на данный момент информации, 26 апреля днем в районе п.Маркова столкнулись "Мазда Демио" и фургон "Фусо Кантер". Как итог, скончались пять человек, в числе которых двое детей.
На место происшествия выезжала прокурор Иркутского района. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
Ранее мы выкладывали видеозапись - дорожно-транспортное происшествие зафиксировал видеорегистратор. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.