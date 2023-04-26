Прокуратура подключилась к проверкам из-за смертельного ДТП в Иркутском районе. Фото: прокуратура региона

Прокуратура контролирует проверочные мероприятия по факту автоаварии в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, - прокомментировали в ведомстве.

По имеющейся на данный момент информации, 26 апреля днем в районе п.Маркова столкнулись "Мазда Демио" и фургон "Фусо Кантер". Как итог, скончались пять человек, в числе которых двое детей.

На место происшествия выезжала прокурор Иркутского района. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее мы выкладывали видеозапись - дорожно-транспортное происшествие зафиксировал видеорегистратор. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.