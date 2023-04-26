ДТП с пятью погибшими на трассе в Иркутской области попало на видео. Фото: прокуратура региона

На фоне непогоды, увы, происходят и дорожно-транспортные происшествия. Не стало исключением и 26 апреля. Так, в Иркутской области произошло ДТП вблизи п.Маркова. К сожалению, происшествие стало причиной смерти пяти людей.

-Столкнулись "Мазда Демио" и фургон "Фусо Кантер". Скончались трое взрослых и двое детей, - передают пресс-службы МВД и прокуратуры.

К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе и прокурор Иркутского района. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

В министерстве внутренних дел также опубликовали видеозапись, на котором видно, как случилось ДТП. Запись снята на видеорегистратор.

Видно, что водитель авто попытался резко затормозить, но тем не менее машину все-таки занесло на встречную полосу. Столкновения избежать не удалось.