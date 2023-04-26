Рассказываем, будет ли дейстовать ограничение продажи алкоголя в Иркутске 9 мая 2023 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро наступят майские выходные. Конечно же, самым главным праздником в этот период является День Победы. Как и прежде, в этот день, 9 мая, будут действовать запреты на розничную продажу алкогольной продукции.

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске 9 мая 2023

- Ограничение продажи алкоголя в Иркутске 9 мая 2023 регламентировано соответствующим постановлением областного правительства. Продавать алкоголь запрещено в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, - говорится в документе.

Также ограничение продажи алкоголя в Иркутске 9 мая 2023 распространяется и на радиус в 100 метров от места проведения выше названных мероприятий.

При этом есть уточнение, что продажа алкоголя не запрещена в том случае, если это часть оказываемой услуги общественного питания.