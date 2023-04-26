В Иркутской области из-за снега затруднено движение на федеральной трассе «Байкал» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода в Иркутской области дает о себе знать. На фоне непрекращающегося снега затрудняется движение и на разных трассах. Так, например, сложности ждут тех, кто решил проехаться по трассе Р-258 «Байкал».

-В зоне ответственности ФКУ Упрдор «Прибайкалье», будет задействовано до 52 КДМ, пять автогрейдеров, 10 машин для перевозки рабочих и 75 дорожных рабочих, - говорит пресс-служба организации.

Отмечается, что у организации в достаточном количестве имеются все необходимые противогололедные материалы. Также специалисты обращают внимание, что в ближайшее время будет продолжаться мокрый и очень сильный снег, также не обойдется и без метели.

Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. В связи с этим ФКУ Упрдор «Прибайкалье» призвало водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим соответственно дорожной обстановке.