В Иркутской области в снегопад 26 апреля 2023 года дороги расчищают 38 спецмашин Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты «Дорожной службы Иркутской области» с 03.00 приступили к расчистке региональных трасс от навалившегося снега.

-Сейчас на дорогах трудятся 38 единиц техники: 25 комбинированных машин, семь погрузчиков, три автогрейдера, два трактора, один бульдозер, - стало известно КП-Иркутск.

Техника занимается расчисткой автодорог, заездных карманов и автобусных остановок.

Уже сейчас на дорогах использовали свыше 412 тонн противогололедных материалов.

Синоптики прогнозируют, что такие непростые погодные условия продлятся еще сутки. Именно поэтому автомобилистам стоит быть осторожнее и внимательнее на дорогах. Важно соблюдать дистанцию между автомобилями и скоростной режим.

К сожалению, сильные снегопады уже становятся причинами аварий, причем смертельных. Например, в Иркутском районе из-за столкновения легковушки и фургона погибли пять человек.