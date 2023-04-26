Рассказываем, когда закончится снег в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

Казалось бы, на дворе весна - конец апреля, на минуточку. Однако в Иркутской области и непосредственно в региональной столице вовсю валит снег. На дороги города и региона пришлось выгнать специальную технику, причем десятками. Рассказываем, какая прогнозируется погода в Иркутске на 27 апреля 2023 года.

Погода в Иркутске на 27 апреля 2023

К сожалению, погода в Иркутске на 27 апреля 2023 года совсем не порадует жителей. Как сообщает Иркутский гидрометцентр, в ночь на 27-е ожидаются сильные осадки в виде снега. Увы, и днем они тоже продолжатся - в виде мокрого снега.

Погода в Иркутске на 27 апреля 2023 года также принесет с собой ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит -3,-5°, днем до +6°.

В целом по Иркутской области ситуация схожа. Так, местами будут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ночью в южных районах умеренные, местами сильные осадки. А вот в горах южного Прибайкалья ночью ожидается очень сильный снег.