В Иркутской области на капремонт профобразовательных учреждений выделят порядка миллиарда Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области запланирован ремонт зданий средних профессиональных образовательных организаций (СПО), подведомственных минобру региона. В течение трех лет на эти цели выделят порядка миллиарда рублей.

- Помимо учебных зданий ремонт проведут и в общежитиях учреждений СПО. В каких именно организациях проведут ремонт, будет решено после предоставления проектно-сметной документации, - стало известно КП-Иркутск.

Помимо этого, на 2023-2025 годы запланировано еще 130 миллионов рублей, которые пойдут на оснащение этих организаций.

На 2023 год в планах провести капитальный ремонт в 15 профессиональных учебных заведениях.

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