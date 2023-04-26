В Ангарске осудят гендиректора компании за задолженность по зарплате в 2,8 миллиона Фото: Даниил ОПАРИН

В Ангарске перед судом предстанет генеральный директор производственной компании, задолжавший сотрудникам заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По данным следствия, речь идет о предприятии по ремонту технологического оборудования и изготовлению металлоконструкций. Руководитель организации с декабря 2021 года по август 2022-го из-за личной заинтересованности не платил зарплату 39 работникам, - говорят в следственном комитете.

Как итог, сумма долга составила более 2,8 миллиона рублей.

На стадии следствия обвиняемым приняты меры к возмещению ущерба. Кроме того, сейчас наложен арест на его имущество.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на капремонт профобразовательных учреждений выделят порядка миллиарда. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.