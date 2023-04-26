Фонд поддержки общественно-патриотических инициатив «Любимый город» создан в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Презентация нового благотворительного фонда поддержки общественно-патриотических инициатив «Любимый город» прошла в органном зале областной филармонии. В качестве учредителей организации выступили Общественная палата Иркутска, региональное отделение Российского военно-исторического общества и «Молодая гвардия Единой России».

– При поддержке мэра Руслана Николаевича Болотова создан фонд, который объединяет усилия всех неравнодушных людей для поддержки наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и их родственников, а также социально незащищенных граждан – пояснил вице-мэр Иркутска, председатель попечительского совета фонда «Любимый город» Дмитрий Ружников. - Проследим, чтобы все пожертвования и любая другая помощь были направлены по назначению. Будем вести за этим строгий контроль.

Основные направления в работе представил директор фонда, член Общественной палаты Иркутска Михаил Лунев.

– Нами подготовлены и отправлены в зону СВО техника, автомобили, перечислены средства на ремонт машины, которая используется нашими военными в Луганске, приобретено оборудование, которое очень востребовано на фронте. Оказываем материальную поддержку семьям военнослужащих, в том числе для решения бытовых вопросов. Все собранные деньги будут потрачены именно на то, что сегодня нужнее всего.

– Создание этого фонда – событие историческое, – считает председатель правления фонда, председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. - В нашем городе всегда были благотворительные общества, которые делали жизнь иркутян лучше. Надеюсь, вскоре спецоперация завершится победой и «Любимый город» будет также осуществлять интересные культурные проекты.

Благотворительный фонд поддержки общественно-патриотических инициатив «Любимый город» расположен на улице Партизанская, 75. Телефон: 8 (3952) 92-00-00.