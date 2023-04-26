Более 1 миллиарда рублей направят на капремонты в колледжах и училищах Иркутской области

В Иркутской области модернизируют 15 профессиональных образовательных организаций. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области готовится программа капитального ремонта среднепрофессиональных образовательных учреждений: после предоставления сметы будет определен точный список тех колледжей и училищ, подведомственных минобру области, здания которых обновят уже в этом году. По региональной программе модернизации системы профобразования на эти цели запланировано направить более 1 млрд рублей в течение ближайших трех лет

- предусмотрены ремонты так же в студенческих общежитиях и порядка 130 млн рублей на оснащение этих образовательных учреждений, - рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В этом году капитальные ремонты проведут в 15 профессиональных образовательных организациях, на это выделено 205 млн рублей. Уже начаты работы в Иркутском региональном колледже педагогического образования, профессиональном училище №58 в п. Юрты Тайшетского района, Братском педагогическом колледже и других. В региональном бюджете так же предусмотрено 24,5 млн рублей на ремонт и оснащение четырех прилегающих спортивных площадок. Еще 91,6 млн рублей выделено на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности.

– Руководителям профессиональных образовательных организаций уже сейчас нужно подготовиться к большой работе по модернизации их учреждений, провести уточнения по сметам, – сказал Игорь Кобзев. - Кроме того, мы включились в федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого также идет развитие материально-технической базы организаций среднего профессионального образования. На приобретение оборудования, программного обеспечения каждая из трех базовых образовательных организаций кластеров «Сельское хозяйство», «Энергетика» и «Металлургия» получила гранты по 100 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета составило порядка 4,2 млн рублей.

Например, в рамках этого проекта модернизируют инфраструктуру одного из иркутских техникумов по направлению «Авиастроение».

– Постараемся совместить мероприятия по капремонту общежития и также соорудить спортплощадку на территории этого учреждения, – прокомментировал министр образования региона Максим Парфенов. - Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в Иркутской области достаточно активно. Кроме того, отправлены новые пять заявок для включения в этот проект на дополнительные гранты от 60 до 70 млн рублей.