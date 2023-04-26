В Братске Иркутской области празднование Дня Победы решили перенести с улиц в помещения. Фото: администрация Братска

В Братске Иркутской области власти приняли решение перенести проведение мероприятий 1 и 9 мая с улиц в помещения. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

- Сегодня особый период. Мы все понимаем, что требуется другой формат проведения праздников и более широкий комплекс мер безопасности. Все массовые мероприятия будут перенесены с улиц и площадей в здания учреждений культуры и спорта, - прокомментировал мэр города Сергей Серебренников.

Он отметил, что безопасность в этих учреждениях будут обеспечивать полиция и Росгвардия.

Так, например, при проведении праздничных мероприятий 9 мая планируется задействовать более 600 человек — сотрудников полиции, Росгвардии, работников частных охранных организаций, дружинников, казаков. Допускать зрителей на мероприятия будут только после проверок через металлодетекторы.