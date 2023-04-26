Ветеринар объяснил, почему собака перестает подчиняться хозяину Фото: Евгений САЗОНОВ

Собака перестает подчиняться хозяину, пытается убежать, огрызается, кусается из-за жестокого обращения или вседозволенности. Такое заявление в разговоре с NEWS.ru сделал ветеринар Богдан Галкин.

- Еще один вариант -у животного пропал интерес к работе с хозяином. Кроме этого, такое может быть из-за проблем со здоровьем. У собаки на фоне самочувствия пропадает аппетит и, как итог, желание выполнять команды, - говорит он.

Он отметил, что выученные команды надо периодически прорабатывать с собакой, иначе она их забудет.

Кроме этого, издание напомнило, что ранее Российская кинологическая федерация отметила, что при выборе породы собаки следует исходить из желаний и возможностей будущего владельца, а не руководствоваться модными тенденциями.

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