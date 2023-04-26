Психолог Пименова рассказала, как сплетничать без последствий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Психолог Евгения Пименова рассказала NEWS.ru, как сплетничать таким образом, чтобы не прийти к неприятным последствиям. В первую очередь стоит помнить, что нельзя настраивать людей друг против друга.

- Есть пара вещей, которые стоит избегать, когда мы сплетничаем, чтобы не столкнуться с неприятными и опасными последствиями и сохранить моральный облик. Не обманывайте и не искажайте факты, - прокомментировала она.

Кроме этого, важно не раскрывать чужих секретов, тем более, если пообещали их хранить. Также не стоит и манипулировать с помощью сплетен, чтобы настроить кого-то против другого человека. Не пытайтесь и подставить кого-то.

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