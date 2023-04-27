Погода в апреле удивляет иркутян Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Иркутске 27 апреля 2023 практически не отличается от погоды накануне. Начавшийся в среду снегопад продолжается в городе уже вторые сутки. Днем осадки не прекратятся. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 27 апреля 2023: прогноз на четверг

- Погода в Иркутске 27 апреля 2023 будет облачной с прояснениями, продолжит идти мокрый снег, - говорят метеорологи. – В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 15-17 м/с, поземок. Днем воздух в городе прогреется до +3…+5 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 724 миллиметра ртутного столба. Утром влажность воздуха 92%, днем снизится до 65%. По данным Гидрометцентра России, осадки в Иркутске прекратятся уже сегодня к вечеру. В ночь на пятницу до -6 и без снега. А вот днем 28 апреля на город прольется небольшой кратковременный дождь.

Напомним, что такой аномалии в апреле не было уже 12 лет. Синоптики раскрыли причины таких капризов погоды - подробности.

По области сегодня также мокрый снег, ветер 14 м/с с порывами до 20 м/с в южных районах региона, метели. Днем столбики уличных термометров покажут +6…+11, если небо закроют облака, похолодает до 0…+5 градусов. На юге Приангарья +3…+8, местами до -5.

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