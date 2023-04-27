Дачники Ангарска смогут серфить в сети на высокой скорости. Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о покрытии высокоскоростным мобильным интернетом дачные массивы в пригороде Ангарска. К дачному сезону компания установила базовые станции LTE для жителей шести садоводств.

Покрытие сети четвертого поколения появилось в районе мегетских дач, в частности высокоскоростной мобильный интернет «поймают» садоводы СНТ «Березка-1», СНТ «Белок», СНТ «Маяк», СНТ «Светофор». Серфить в сети смогут также собственники участков в СНТ «Березовая Роща» и «Нива», распложенных на выезде из Ангарска в сторону Усолья-Сибирского.

Теперь садоводы могут на высокой скорости пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, в том числе делиться фотографиями посадок и урожая через мессенджеры и соцсети, смотреть фильмы и сериалы на смартфоне, играть в онлайн игры, а также решать насущные вопросы, в частности пользоваться сервисами видеосвязи, госуслугами, обучающими программами, и всегда оставаться на связи с родными и близкими.

«Летом большинство городских жителей Приангарья проводят много времени на дачах. Уже на майские праздники традиционно дачники едут в загородные дома, и мы позаботились о запуске сети в садоводствах, где это было необходимо, чтобы горожане смогли комфортно отдыхать, иметь доступ к интернет-сервисам, которыми они привыкли пользоваться дома, и оставаться на связи. Сегодня мобильный интернет МТС четвертого поколения доступен в большинстве популярных дачных массивов Иркутска, Ангарска и других крупных городов области. И дальше, в том числе с развитием новых коттеджных поселков, мы планируем расширять зону покрытия», − рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

В прошлом году впервые запустили мобильный интернет почти в 30-ти садоводствах пригорода Иркутска, среди них садоводства по Байкальскому, Голоусненскому, Плишкинскому и Александровскому трактах, а также в СНТ, расположенных по направлению в Мельничную падь.