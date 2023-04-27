Нотариус он-лайн: новые технологии на страже законности

С каждым годом растет число граждан, осознающих важность гарантированной законности тех или иных действий, будь то продажа недвижимости или заключение соглашения об уплате алиментов. Все это и многое другое можно оформить у нотариуса, и в этой сфере активно развиваются новые технологии, обеспечивающие доступность и скорость.

О том, какими важными итогами закончился 2022 год и что предстоит в ближайшем будущем, рассказал президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик.

Прежде всего, в 2022 году стояла задача обеспечить работу нотариата на новых территория РФ. Сегодня там находятся 277 нотариусов, которых обеспечили всем необходимым, в том числе и оборудованными рабочими местами. Более того: российский нотариат оказывает поддержку беженцам, мобилизованным и членам их семей. Прежде всего за счет существенных льгот на совершение нотариальных действий: за прошлый год сумма льгот составила более 320 млн рублей. По своей инициативе нотариальные палаты собирают гуманитарную помощь, активно участвует в этом, кстати, и нотариальная палата Иркутской области.

В целом же за прошлый год было совершено свыше 45 млн нотариальных действий. Причем каждое третье основано на цифровых технологиях нотариата

- Даже такой традиционный инструмент, как доверенность, сокращает свое присутствие в гражданском обороте. За 10 лет их число уменьшилось почти в два раза. Развитие технологий позволяет быстро и комфортно совершать сделки лично либо дистанционно, —отметил Константин Корсик.

В ближайших планах - запуск новой тарифной системы. С октября 2023 года вступят в силу новые федеральный и региональный тарифы на совершение нотариальных действий. Причем региональный будет рассчитываться по утверждаемой Минюстом формуле, которая учитывает реалии каждого региона России, и будет основываться на местный прожиточный минимум. В каждом российском регионе мы должны обеспечить две составляющие.

Российский нотариат участвует в разработке целого ряда законопроектов, которые касаются расширения компетенции в корпоративной сфере и в обороте жилья, совершенствуется наследственное право.

Немаловажное направление в развитии - использование цифровых технологий. Помимо того, что все больше нотариальных действий можно совершать без личного присутствия в кабинете или при работе с другим регионом, рассматривается даже такая передовая технология, как использование искусственного интеллекта.