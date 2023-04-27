Жители Иркутской области получат пенсии и соцвыплаты вовремя

Жители Иркутской области вовремя получат пенсии и другие социальные выплаты.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области будут контролировать вопрос своевременной доставки пенсий жителям. Об этом заявил председатель областного парламента Александр Ведерников. К нему на личный прием обратились пенсионеры.

Так, Вера Петровна из Иркутска рассказала, что пенсионеров обязали предоставить справки из соцзащиты, но попасть на прием к специалистам сложно. Большие очереди.

Это связано с тем, что с 1 мая 2023 года вступают в силу новые условия по доставке пенсии и социальных выплат. Теперь наличные средства будут приносить на дом сотрудники Почты России. Этого требуют изменения в федеральном законе. В мае-июне помогать разносить пенсию будут сотрудники альтернативной службы. При этом специалисты будут брать у пенсионеров заявления, которые освободят пожилых людей от необходимости обращения в соцзащиту.

- У людей нет достаточного количества информации на эту тему, - отметил спикер ЗС Александр Ведерников. - Депутаты проанализируют ситуацию в территориях, и все вместе подумаем, как упростить подобные переходные процедуры. Возможно, потребуется внести изменения в региональное законодательство.