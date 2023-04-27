Более 2 тысяч изделий в сутки производит кондитерский цех "Слаты" в Иркутске. Фото: ООО «Маяк»

Вот уже 19 лет в торговой сети “Слата” работает собственный кондитерский цех. Начиная с небольшого набора кондитерских изделий, сейчас они производят более 50 наименований: полосные, весовые и формовые торты, печенье, три вида профитролей и пампушки.

Работа цеха отлажена до мелочей. Именно поэтому здесь могут производить, к примеру, 800 формовых тортов. Именно этим и отличается производство от домашней выпечки, ведь даже самой опытной хозяйке потребуется не менее получаса на то, что профессионал делает ровно за 6 минут! А ведь для того, чтобы обеспечить все супермаркеты “Слата” свежими десертами, требуется более двух тысяч изделий каждый день.

Что пекут в кондитерском цехе ? Прежде всего то, что пользуется наибольшим спросом у покупателей. Однако не боятся и экспериментов, периодически предлагая на пробу новинки. И если классические торты “Зебра”, “Прага”, “Полет” остаются любимыми уже много лет, то сейчас на пике популярности “красный бархат” - именно его спрашивают чаще других.

Еще один безусловный хит - профитроли. Не каждая хозяйка возьмется готовить дома заварное тесто, поскольку оно требует строгого соблюдения технологии приготовления и хранения. И в то же время этот десерт очень вкусный и удобный. Кстати, стоит обратить внимание на новинку, профитроли с творожным кремом. Их фасуют не в привычные контейнеры, а в мешки, поскольку такая упаковка помогает дольше сохранить вкус и свежесть пирожных.