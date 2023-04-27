Девять жителей Иркутска получили ключи от новых квартир Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске первым девяти новоселам вручили ключи от новых квартир в ЖК «Эволюция». Многоэтажный дом уже введен в эксплуатацию, а прилегающая территория благоустроена: заасфальтированы дорога и тротуары, установлены скамейки, обустроены детская и спортивная площадки. Всего из ветхого и аварийного жилья сюда переедут 24 семьи, остальные жильцы – участники долевого строительства. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Сегодня в этом районе продолжают строительство четырех блок-секций. До декабря они должны быть введены в эксплуатацию. Возведение двух из них идет с опережением графика. Уже летом планируем заселить 187 новых квартир, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Всего в 2023 году для переселения из ветхого жилья иркутянам предоставят 422 помещения. В настоящее время в муниципальную программу включено 314 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Напомним, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области будут контролировать вопрос своевременной доставки пенсий жителям. Об этом заявил председатель областного парламента Александр Ведерников. В мае-июне помогать разносить средства будут сотрудники альтернативной службы. При этом специалисты возьмут у пенсионеров заявления, которые освободят пожилых людей от необходимости обращения в соцзащиту.