Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 29 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС жителей Иркутской области предупреждают о надвигающемся особом противопожарном режиме. В этом году в центральных, южных и западных районах его объявят с 29 апреля.

- Это Аларский район, Ангарский городской округ, Балаганский, Баяндаевский, Боханский Заларинский районы, город Саянск, Зиминский район и город Зима, город Иркутск, Иркутский район, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский районы, город Тулун и Тулунский район, город Усолье-Сибирское, Усольский район, Усть-Удинский район, города Черемхово и Свирск, Черемховского, Чунского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского района, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Стоит помнить, что в этот период действует перечень ограничений. В том числе, запрещено посещать леса при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности.

Напомним, 26 апреля под Иркутском произошла страшная авария, которая унесла жизни семьи из пяти человек. Иномарка столкнулась с грузовиком на заснеженной трассе. Как стало известно КП-Иркутск, жители поселка в тот день Маркова ехали на поминки. Разбитый горем родственник поделился шокирующим видео с места ДТП.