Число случаев укусов клеща сократилось в Иркутске вдвое Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске отмечают снижение числа укусов клеща в два раза. На утро 27 апреля, в Центре диагностики и профилактики клещевых инфекций зарегистрировано 164 обращения. В прошлом году в это же время было 345 пострадавших. Таковы данные Научного Центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.

- Безусловно, такое двукратное снижение обусловлено погодными условиями в регионе, - отметила руководитель центра, врач высшей категории Ирина Петрова.

Традиционно всплеск отмечается в Родительский день, когда горожане стремятся выехать на кладбища. В этом году таких пациентов было 10. С начала сезона в областном центре кровососы уже покусали жителей микрорайонов Зеленый, Юбилейный, предместий Рабочее и Марата, а также Ленинского и Свердловского районов.

Напомним, накануне, 26 апреля, под Иркутском произошла страшная авария, которая унесла жизни семьи из пяти человек. Иномарка столкнулась с грузовиком на заснеженной трассе. Как стало известно КП-Иркутск, жители поселка в тот день Маркова ехали на поминки. Разбитый горем родственник поделился шокирующим видео с места ДТП.