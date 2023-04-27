В Иркутской области увеличат поддержки местных бюджетов

В Иркутской области ведется работа по увеличению поддержки местных бюджетов. Как стало известно КП-Иркутск, в регионе подписано постановление о выделении дополнительных денег на субсидирование проектов социально-экономического развития муниципалитетов.

-Сумма субсидии составляет 5 миллиардов рублей. Деньги будут выдаваться на три года. Это необходимо для того, чтобы муниципальные власти могли детализировано подойти к планированию и развитию задач, которые они обозначили в стратегиях, - говорят власти.

Эти деньги можно будет израсходовать на капитальный ремонт объектов, разработку проектно-сметной документации, ремонт дорог, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений.

Ранее сообщалось, что жители Иркутской области получат пенсии и соцвыплаты вовремя. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.