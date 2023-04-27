На слушаниях в Думе Иркутска обсудили благоустройство общественных территорий

В Думе Иркутска обсудили благоустройство общественных территорий Фото: Дума Иркутска

На депутатских слушаниях, прошедших 26 апреля под председательством Евгения Стекачева, в качестве одного из вопросов рассматривалась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске с 2019 по 2022 год. С такой инициативой выступила депутат по избирательному округу № 1 Светлана Кузнецова.

По информации начальника департамента городской среды Елены Юргановой, в Иркутске за отчетный период было благоустроено 69 общественных и 181 дворовых площадок. В прошлом году облагородили 18 общественных территорий (четыре из них за счет только местного бюджета): четыре в Октябрьском, шесть в Свердловском, три в Ленинском и пять в Правобережном округе. В рамках федерального проекта в прошлом году дворовые территории не благоустраивались.

За четыре года финансирование на благоустройство составило 1 млрд 849 млн 110 тысяч рублей, из них почти 1,18 млрд рублей (64%) из средств федерального бюджета, 296 млн рублей (16%) из областного бюджета, а 375 млн (20%) из местного бюджета. Всего в рейтинговом голосовании приняли участие более 183 тысяч человек.

– Программа уникальная и хорошая, – прокомментировал Евгений Стекачев. - Раньше, кроме установки детских и спортивных площадок во дворах, мало что можно было сделать. А сейчас у нас благоустраивается 10-20 пространств в год. Конечно, механизм не совершенен, каждый год появляются какие-то новшества. Уверен, мы сформируем нужный опыт и в будущем будем создавать еще более качественные пространства. А для реализации у нас есть несколько инструментов и программа «Формирование комфортной городской среды» лишь один из них.

Депутаты рассказали о том, что к ним поступают обращения от местных жителей о вандализме на благоустроенных объектах или же о некачественно выполненных работах. Чтобы выявить дефекты ремонта, специалисты администрации ежегодно проходят по территориям и при необходимости составляют акты. Если еще действуют гарантийные обязательства, то подрядчикам выставляют требования об устранении замечаний. Однако в случае, когда это не гарантийные обязательства, ремонт проводится за счет местного бюджета. Одно из пространств с недочетами в Иркутске – сквер на ул. Шахтерская, который расположен в избирательном округе № 1. Исправления дефектов администрация добивается через суд.

Также для разрешения вопроса с вандализмом необходимо предусматривать видеонаблюдение на территориях, чтобы контролировать нарушителей. Поэтому на корректировке бюджета в июне будет предложено выделить средства на эти цели.

– Показатели по благоустройству растут из года в год. Хочется отметить, что нам нужно поддерживать эту тенденцию, решать все проблемные вопросы и реализовывать все наши планы, – отметил депутат Алексей Распутин.