36 муниципальных дум приняли участие в сборе помощи в рамках депутатского телемарафона Фото: Александр КОЦ

Участие в сборе помощи в рамках депутатского телемарафона приняли 36 муниципальных дум. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

- Очень важно, чтобы как можно больше наших земляков почувствовали, что дома их любят и ждут, заботятся и помнят о них. Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость, за поддержку тех, кто сегодня на передовой стоит на защите нашей страны», - прокомментировал спикер Законодательного собрания Иркутской области.

Так, например, дума Черемхово приобрела рации, ретранслятор, радиостанции, мобильные аккумуляторы на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. Еще более 2,5 миллиона рублей собрали в Черемховском районе. На эти деньги купили квадроцикл, автомобиль, квадрокоптер, прицеп и обмундирование.

В то же время дума Ангарского городского округа закупила квадрокоптер и приборы ночного видения стоимостью около 300 тысяч. Дума Качугского района на 200 тысяч рублей приобрела тепловизор, тепловизионный и оптический прицелы, аккумуляторы и зарядные устройства.

Ранее мы писали, что депутаты и сотрудники аппарата ЗС перечислили на счет Иркутской области в фонде «Все для Победы» около 500 тысяч рублей.