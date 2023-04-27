Развитие общественного транспорта в Иркутске обсудили председатель Думы и мэр города

В Иркутске планируется закупить новые низкопольные автобусы. Фото: Дума Иркутска

На территории МУП “Иркутскавтотранс” прошло совещание, посвященное развитию транспортной системы в иркутске и приобретению новых низкопольных автобусов. В нем приняли участие председатель городской Думы Евгений Стекачев, мэром Руслан Болотов и руководителем представительства государственной корпорации «Ростех» в Иркутской области Сергей Баляскин. Встречал их директор предприятия, депутат Алексей Колмаков.

– В прошлом году при поддержке государственной корпорации «Ростех» иркутяне получили 40 новых низкопольных автобусов российского производства, которые вот уже полгода выполняют перевозки по маршрутам в разные части города, – отметил Сергей Баляскин. - Уже сейчас, по откликам горожан мы видим, что автобусы отвечают запросам по качеству и комфорту. Сегодня сам проехал за рулем одного из них и ответственно заявляю – отличный автобус. Договорились с городскими властями продолжать работу по планомерной замене подвижного состава. Направим силы «Ростеха» на благо родного города.

Действительно, новые автобусы большого класса НЕФАЗ хорошо себя зарекомендовали. Они оборудованы автоматическими системами, удобными сидениями, нескользящим покрытием в салоне, видеонаблюдением. Существенное обновление автопарка благоприятно сказалось на работе муниципального предприятия - недавно дневная выручка “Иркутскавтотранса” впервые составила свыше одного миллиона рублей, сообщил Алексей Колмаков.

– Такой транспорт нужен нашему городу, – считает Евгений Стекачев. - Депутатам в социальных сетях приходили положительные отклики на обновление подвижного состава и при открытии нового маршрута иркутяне просят именно низкопольные автобусы. В рамках бюджета города совместно с мэром Русланом Болотовым будем разрабатывать механизм по наращиванию финансирования не только для развития транспортной доступности, но и для увеличения штата крупногабаритного транспорта для муниципального предприятия. Наша цель на ближайшее время – объединив усилия города, региональной власти и компании «Ростех», решить проблему с нехваткой муниципального транспорта.

По мнению Алексея Колмакова, чтобы обеспечить комфортабельную перевозку жителям по имеющимся маршрутам «Иркутскавтотрансу» необходимо 250 низкопольных автобусов. Тогда предприятие сможет закрывать потребность горожан и обеспечивать их удобными перевозками с короткими интервалами.

– В Иркутске продолжим развивать именно муниципальный общественный транспорт, закупать транспорт большой вместимости. В этом вопросе рассчитываем на поддержку федерального центра. Совместно с правительством Иркутской области уже подали заявку на приобретение 120 подобных автобусов. Техника отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, удобны и надежны. Сегодня проверили износостойкость салона: за полгода использования он выглядит новым. Сотрудничество с госкорпорацией «Ростех» будем продолжать, – подчеркнул Руслан Болотов.

В прошлом году новые автобусы большого класса марки НЕФАЗ 5299-0000040-52 были приобретены в лизинг муниципальным предприятием «Иркутскавтотранс». Сделка состоялась при поддержке администрации и Думы города Иркутска. Лизинговые платежи компенсируют предприятию из бюджета города. Новый транспорт направлен на маршруты в удаленные части города, где особенно остро стоит вопрос с перевозками.