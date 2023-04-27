В Иркутске вернули на прежнее место остановку «Бульвар Рябикова» Фото: Иван МАКЕЕВ

Остановка «Бульвар Рябикова» (в сторону Жиркомбината) перенесена на прежнее место. Об этом сообщает издание weacom.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

-Ранее эту остановку сдвигали, это требовалось из-за строительства детской поликлиники на бульваре Рябикова. В связи с этим остановку перемещали к торговому центру «Ручей», - напоминают в администрации.

После этого были временно скорректированы схемы движения автобусов № 8 «Н.И.ТЭЦ – микрорайон Зеленый» и № 18 «Н.И.ТЭЦ – микрорайон Юбилейный».

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