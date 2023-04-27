Иркутск присоединился к “Диктанту Победы”

Иркутяне приняли участие в "Диктанте Победы". Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Международная патриотическая акция “Диктант Победы” прошла сегодня по всей России и в 40 зарубежных странах. Присоединилась к ней и Иркутская область. В столице региона диктант писали на нескольких площадках, в том числе в городском центре “Патриот”. Иркутяне написали «Диктант Победы»

В Иркутске, как по всей России и в 40 зарубежных странах, прошла Международная патриотическая акция «Диктант Победы». Главной площадкой, где можно было проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны, стал городской центр «Патриот». Проверить свои знания пришли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр города Руслан Болотов, депутаты областного Законодательного собрания и Думы Иркутска, представители МЧС России, участники специальной военной операции, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и Юнармии, воспитанники центра, школьники и студенты.

– События военной истории сейчас особенно актуальны: Россия в очередной раз отстаивает право на свободу и независимость, – сказал губернатор Игорь Кобзев. - Наш народ поддерживает свою армию, миллионы граждан участвуют в гуманитарных акциях. Наша задача в тылу – «держать строй», помнить о событиях Великой Отечественной войны, чтить героев сегодняшних дней.

Организатором мероприятия выступила политическая партия «Единая Россия» при поддержке администрации города и Иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Во всех районах города работало около 50 площадок в школах, ссузах и вузах, библиотеках, музеях. Тексты диктанта на этот раз были о Нюрнбергском процессе, Сталинградской и Курской битвах, блокаде Ленинграда, а также о 80-летии освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации.

– Такие акции необходимы для сохранения исторической памяти, которую сегодня нередко пытаются исказить. Важно, что в диктанте участвует много школьников и молодежи. Именно они передадут будущим поколениям память о наших воинах, о подвигах великой страны, – прокомментировал первый заместитель мэра Иркутска, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков.

– Победа в Великой Отечественной войне – это величайшее достижение советского народа. Наши деды и прадеды разгромили фашизм. И за победу над ним заплатили высокой ценой. Вторая мировая война стала трагедией XX столетия, которая отразилась на судьбах целых поколений. Наш долг и обязанность сохранить историческую правду. Важно восстанавливать места памяти, создавать новые. Акция «Диктант Победы» также призвана напомнить о страшных событиях тех лет, – подчеркнул Руслан Болотов.

В Иркутске так же продолжается работа по благоустройству общественных пространств и мемориальных комплексов: в прошлом году появилась стела, посвященная трудовой доблести иркутян, работавших в тылу, в этом году продолжится обустройство парка «Патриот» в районе улицы Ширямова и благоустройство Русско-Амурского мемориального комплекса. Кроме того, на Амурском кладбище продолжат восстановление воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.