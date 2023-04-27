В Иркутск планируют закупить новые автобусы отечественного производства Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Администрация Иркутска планирует приобрести новые автобусы российского производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Требуется покупка 220 низкопольных машин, - говорят в администрации города.

Ранее были приобретены в лизинг 40 единиц транспорта большого класса марки НЕФАЗ. Как рассказал глава города Руслан Болотов, сейчас подана заявка на приобретение еще 120 подобных машин.

Сейчас у властей стоит задача максимально ускорить работу по обновлению подвижного состава. Это позволит повысить качество обслуживания, комфорт пассажиров и водителей, отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что остановка «Бульвар Рябикова» (в сторону Жиркомбината) перенесена на прежнее место. Ранее ее временно перемещали ввиду проведения строительных работ - детской поликлиники, рассказывает администрация города.