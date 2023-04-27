В Иркутске 26 апреля 2023 года пропал 20-летний молодой человек

В Иркутской области 26 апреля 2023 года пропал 20-летний молодой человек. Фото: Лиза Алерт

В поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" обратились за помощью к автомобилистам Иркутска. Все дело в том, что волонтеры хотят попытаться найти пропавшего человека по записям с видеорегистраторов.

- Нам необходима ваша помощь в поиске 20 летнего Мечуса Виктора Робертовича, пропавшего утром 26 апреля 2023 года, - говорят волонтеры отряда в своих социальных сетях.

Поясняется, что могут быть полезны записи автомобилистом, которые были с 06.00 часов 26.04.2023 до 07.30 26.04.2023 г на остановке транспорта "Лисиха" и могли проезжать с Центра или с нижней Лисихи в сторону Плотины ГЭС.

О молодом человеке сообщается следующее: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

В тот день на нем были черно-оранжевая куртка, серые джинсы, оранжевые ботинки, серая шапка. На связь не выходит с 26 апреля.

Если у вас сохранились записи видеорегистратора, и вы хотите передать запись - позвоните по номеру нашей бесплатной круглосуточной линии (звонок бесплатный) 8-800-700-54-52 или инфоргам поиска: Маринушка (Марина) 89501469856, Ания (Анна) 89246269271