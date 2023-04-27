"Водоканал" прокомментировал сообщения о необходимости запастись водой жителям Иркутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В социальных сетях, сообществах Иркутска активно распространяется информация о том, что с 09.00 28 апреля и до 00.00 30 апреля якобы будет проводиться дезинфекция городских сетей. Из-за этого горожан попросили запостись водой. В МУП «Водоканал» прокомментировали эти сообщения.

- Данные о том, что горожанам якобы нужно запастись водой перед дезинфекцией, стали распространяться в виде сообщения от МП ПУ «Водоканал». К МУП «Водоканал» Иркутска и в целом к нашему городу эта информация отношения не имеет, - сказали в организации.

В компании также добавили, что сейчас водоснабжение в Иркутске подается в обычном штатном режиме, а качество холодной питьевой воды - соответствует всем нормативам.

Ранее сообщалось, в Иркутске вернули на прежнее место остановку «Бульвар Рябикова». Ранее остановку переносили из-за строительных работ.