Живет без ноги и проводит тренировки по пилатесу: читинец мечтает о своем помещении для фитнес-занятий. Фото: ЗРТК

Читинец Сергей Леонтьев еще в 2004 в Чеченской кампании потерял ногу. Однако мужчина оказался очень силен духом. Мужчине пришлось пройти несколько сложных операций, заново учиться ходить. Но он не стал отчаиваться и начал... проводить тренировки по пилатесу для всех желающих! Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-У меня вообще в планах, конечно, свое помещение какое-то, чтобы ребята могли ко мне приехать, позаниматься бесплатно. Я подавал бумаги на грант по программе «Свое дело», мне его одобрили, - говорит Сергей.

Он отметил, что сейчас на эти деньги планирует закупить оборудование, но также ему хотелось бы приобрести и свое помещение для занятий.

Сам он живет в небольшой бане на своем участке в Атамановке, потому что уже 17 лет не может дождаться квартиры от государства. При этом за свои занятия он не берет больших денег: плата символическая, чтобы хватало на жизнь и аренду помещения.