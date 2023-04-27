С лопатой и на дачу: названо самое популярное занятие на майские выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До майских праздничных выходных осталось совсем ничего. Самое время подумать о том, как же провести эти деньки. РТК "Забайкалье" опросило жителей Читы, чтобы узнать, какие же планы у них.

-Поеду на дачу, возьму лопатку, да, буду мусор убирать, - ответил один из жителей.

Как оказалось, дача - самый популярный вариант ответа. Кто-то собрался на шашлыки с друзьями, а кто-то - к грядкам. Второе место по популярности - за китайской Манчжурией.

Как рассказывает , и.о. генерального директора Забайкальского бюро международного туризма Евгений Тюменцев, после долгих пандемийных ограничений, люди попросту соскучились по путешествиям. За бронированием туров жители вовсю обращаются.

Некоторые опрошенные заявили, что их вполне устроит отдых либо дома, либо в других российских городах. Например, читинцев тянет в Москву и Новосибирск.