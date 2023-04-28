«Градусник покажет до +20»: синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 29 апреля

В выходные сохранится неустойчивая погода. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

И не верится, что после затянувшейся зимы наконец-то может прийти долгожданная весна! Но она уже на подходе. Ведь завтра, 29 апреля, в Иркутске и в южных районах потеплеет до +15…+20 градусов. Правда, осадки сохранятся в городе, но уже в виде дождя. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

- В выходные сохранится неустойчивая погода, - рассказала начальник Иркутского гидрометеорологического центра Юлия Янькова. - Ожидаются осадки.Преимущественно в виде дождя. А в северных районах мокрый снег. Также возможны грозы. Температура, кстати, будет выше нормы. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных районах на северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

А вот уже на следующий день, 30 апреля, дождь прекратится. На градуснике можно будет увидеть до +12…+17.