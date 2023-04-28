Впервые за 20 лет педагог из Иркутского района завоевала титул «Учитель года Иркутской области - 2023». Фото: Пресс-служба администрации ИРМО

В Иркутске 27 апреля состоялась церемония подведения итогов региональных этапов конкурсов профессионального педагогического мастерства, которые прошли в рамках Года педагога и наставника в РФ. Впервые за 20 лет в конкурсе «Учитель года» победу одержала педагог из Иркутского района Сабина Шмёлева, которая работает в Хомутовской школе №1 учителем иностранного языка.

Педагогический стаж Сабины Шмёлевой составляет 10 лет, три из которых она преподает в Хомутовской школе №1. Сабина Юрьевна успешно справилась со всеми этапами конкурса и стала лучшей, опередив 32-х педагогов региона. За победу в конкурсе она получит миллион рублей и представит Иркутскую область на Всероссийском этапе.

Лучшим педагогом-психологом стала Наталья Щёколова из Пивоваровской средней школы Иркутского района. Она также представит Иркутскую область на федеральном конкурсе.

Кроме того, в число призеров (в пятерку лучших) конкурсов вошли еще четыре педагога: воспитатель детского сада мкр Березовый Алёна Андреева в конкурсе «Воспитатель года», директор Большереченской школы Анастасия Персидская в конкурсе молодых руководителей «Дебют».

В конкурсе молодых учителей «Новая волна» призерами стали учитель начальных классов школы поселка Молодежный Виктория Конотопцева и учитель русского языка и литературы Марковской школы №2 Алёна Цыкура. Призеры также отмечены наградами регионального педагогического конкурса.

- Впервые за 20 лет педагоги из Иркутский района выступили так успешно. Благодарю учителей-участников конкурсов, коллектив управления образования, ресурсно-методического центра и муниципальную ассоциацию педагогов района за подготовку специалистов и продуктивную работу. Поздравляю от всей души с достойным результатам, - отметил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.