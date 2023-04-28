Режим повышенной готовности введен в Иркутской области в майские праздники Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Власти Иркутской области объявили о том, что в регионе готовятся ввести режим повышенной готовности, который будет действовать в период майских праздников, с 28 апреля по 10 мая.

Согласно указу, министерство здравоохранения Приангарья обеспечит работу специалистов в местах проведения праздничных мероприятий. Также необходимо оперативно уведомить людей о нештатных и аварийных ситуаций в случае, если таковые произойдут. Представители министерства транспорта должны быть готовы к ухудшению ситуации на дорогах.

Главам муниципальных образований рекомендовано уточнить планы действий, чтобы исключить ЧС. Также местные власти должны обеспечить готовность сил и средств в период режима повышенной готовности.

Напомним, 29 апреля в Иркутске и в южных районах Приангарья потеплеет до +15…+20 градусов. Правда, осадки сохранятся в городе, но уже в виде дождя. А в северных районах еще может выпасть снег. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.