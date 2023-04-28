Медпомощь жителям Иркутской области в майские праздники будут оказывать в штатном режиме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как работают поликлиники в майские праздники 2023 в Иркутске, уже известно. Кабинеты неотложной помощи в больницах Иркутской области с 30 апреля по 10 мая будут принимать пациентов в штатном режиме - ежедневно до 20:00. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Как работают поликлиники в майские праздники 2023 в Иркутске

- Экстренную медпомощь жителям Иркутской области в майские праздники будут оказывать круглосуточно. Службы медицины катастроф Иркутской области и скорой помощи готовятся к работе в режиме повышенной готовности, - подчеркнул глава минздрава.

8 мая медицинскую помощь в амбулаторных условиях будут оказывать участковые терапевты, педиатры, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов. Работать они будут с 9:00 до 15:00 часов в дежурном режиме по графику.

Стоматологическую, акушерско-гинекологическую, психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую, дерматовенерологическую помощь в амбулаториях 8 мая будут оказывать также с 9:00 до 15:00 часов в дежурном режиме.

Стационары также будут работать штатно. О том, как работают поликлиники в майские праздники 2023 в Иркутске, можно не беспокоиться.

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