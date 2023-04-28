В Ангарске председатель садоводства облил бензином и поджег дом обидчика Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Прокуратура Ангарска направила в суд уголовное дело о поджоге дома в одном из местных садоводств. В совершении преступления обвиняют председателя товарищества. По версии следствия, в октябре прошлого года 65-летний мужчина посреди ночи проник на жилой участок своего обидчика, с которым у них долгое время происходили конфликты и ссоры. Он облил бензином чужую дачу и пустил искру. При этом, месть попала на кадры камеры видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- В результате противоправных действий виновного собственнику причинен ущерб свыше 770 тысяч рублей, - сообщают в ведомствах.

Материалы дела рассмотрят по существу в Ангарском городском суде для рассмотрения по существу. Поджигатель полностью признал свою вину.

Напомним, в период майских праздников, с 28 апреля по 10 мая, в Иркутской области будет введен режим повышенной готовности.